Мощностей для глобальной программы вакцинации против COVID-19 может не хватить – представитель ВЭФ

Производственных мощностей по созданию вакцин против коронавируса может не хватить для удовлетворения глобальной программы вакцинации.

Такое предположение 15 сентября высказал глава отдела здравоохранения Всемирного экономического форума Арно Бернарт, передает CNN. По его словам, существует "большая вероятность" такого сценария.

Бернарт отметил, что есть несколько способов решения этой ситуации.

"Требуется больше партнерских отношений между исследователями и производителями", – сказал он, объяснив, что такое решение "требует взлома существующей системы".

Представитель Всемирного экономического форума подчеркнул, что сейчас финансирование исследований вакцины "обычно связано с обязательствами производить продукцию на территории страны, предоставляющей финансовые ресурсы". Это может привести к "ограниченной доступности" вакцины в других странах.

Бернарт сказал, что необходимо запустить сеть производителей вакцин в развивающихся странах, на долю которых приходится более 65% препаратов для прививок, производимых в каждом регионе ВОЗ (за исключением Европейского региона).

Отмечается, что для разработчиков вакцин и производителей будет выгоден "механизм сопряжения", который даст каждому больше возможностей.

Во Всемирном экономическом форуме уверены, что в этом случае "интересы всех должны превалировать над интересами элиты".

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимира Зеленский заявил, что страна готова к массовому производству вакцины от коронавируса, когда она будет создана.