Живые вакцины от туберкулеза и даже полиомиелита могут давать неспецифический защитный эффект от коронавируса, благодаря стимуляции врожденного иммунитета.

Об этом в интервью в OBOZREVATEL рассказал американский ученый Константин Чумаков. По его мнению, это может стать решением проблемы до тех пор, пока не создадут надежные вакцины, дающие постоянный иммунитет (полную версию интервью читайте тут).

"Есть идея – использовать некий неспецифический защитный эффект, который дают многие живые вакцины благодаря стимуляции врожденного иммунитета. Например, противоуберкулезная, которую сейчас испытывают. Мы предлагаем испытание живой полиомиелитной вакцины, которая хорошо работает против гриппа. Их надо проверять, но это уже готовые препараты с доказанной безопасностью. Надеемся, это станет решением проблемы, пока не создадут надежные вакцины, дающие постоянный иммунитет. Это только идея, чтобы доказать её, нужны испытания", – отметил он.

Вакцина от коронавируса Апостроф

По словам ученого, полиомиелитная вакцина совершенно безопасна для людей в отличии от БЦЖ.

"У людей с нарушениями иммунной системы, могут быть очень неприятные осложнения. Вот Союзе прививали всех, но та прививка, которую мы получили в детстве, скорее всего, ничего не даст. Врожденный иммунитет постепенно снижается. Это не означает, что, сделав один раз БЦЖ, вы больше ничем болеть не будете. Просто в ближайшие месяцы будете иметь большую устойчивость к другим вирусам и бактериям. Но рассчитывать, что прививка БЦЖ, сделанная в детстве, защитит вас от коронавируса – наивно", – подытожил Чумаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Константина Чумакова, любой новый вирус, который возникает среди людей, постепенно становится менее опасным и агрессивным, это фундаментальный биологический закон. То же самое может касаться и коронавируса.