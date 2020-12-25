Вакцина Pfizer против COVID-19 вызывает аллергию быстрее, чем все остальные, – ученый

Вакцина Pfizer против коронавируса COVID-19 вызывает больше аллергических реакций, чем остальные препараты.

Такое заявление сделал главный научный советник проекта Warp Speed доктор Монсеф Слауи, передает CNN. По его словам, по состоянию на 22 декабря ему было известно о шести зафиксированных случаях. "Эта частота превосходит то, что можно было бы ожидать от других вакцин", – отметил ученый.

Слауи подчеркнул, что производители вакцин совместно с национальными институтами здравоохранения разных стран сейчас обсуждают возможность проведения клинических испытаний указанной вакцины в группах аллергиков. Так исследователи надеются установить причину резкой реакции организма некоторых людей на прививку.

Ранее о работе над этой проблемой заявил официальный представитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Алкис Тогиас, сообщает CNBC. Он рассказал, что сейчас исследование находится на ранней стадии планирования, но должно начаться уже в январе.

Ожидается, что в нем примут участие несколько сотен человек, у которых в анамнезе были тяжелые аллергические реакции. Предметом изучения ученых станет не только вакцина от Pfizer, но и от Moderna.

Как сообщал OBOZREVATEL: