Ученые обнаружили, какая вакцина от COVID-19 может дать лучший результат

Вакцина от коронавируса в виде назального спрея или ингалятора может быть эффективнее уколов.

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Ученые Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона считают, что введение вакцины непосредственно в легкие может быть лучшим способом защиты людей от респираторной инфекции, пишет Daily Mail.

Оба университета в настоящее время испытывают свои уколы, вводимые путем инъекции в мышцы, на тысячах людей в клинических испытаниях.

Оксфордская вакцина, ведущая в мировой гонке за лечение COVID-19, в настоящее время испытывается на более чем 10 000 человек в Великобритании, Бразилии и Южной Африке после перехода в третью фазу испытаний.

Тем временем первый здоровый волонтер 23 июня получил "небольшую дозу" вакцины Имперского колледжа Лондона и не сообщил о каких-либо побочных эффектах.

Их кандидаты на вакцины работают, обучая организм распознавать коронавирус, чтобы он мог быстро бороться с болезнью, прежде чем у него появится шанс вызвать инфекцию. Ни один из них еще не доказал свою эффективность на людях.

Но ведущие ученые уже планируют запустить вторую волну исследований, посвященных так называемой иммунизации слизистой оболочки.

Слизистые оболочки представляют собой защитные слои ткани, которые выравнивают поверхности внутренних органов, в том числе легких и дыхательных путей. Они также покрывают точки входа, такие как нос и рот, ловя патогенные микроорганизмы, которые пытаются проникнуть в организм.

Они образуют мощную липкую сетку, задерживающую вирусы, которые пытаются проникнуть. Вводя вакцину в точках входа, она обучает слизистую оболочку, чтобы она могла идентифицировать COVID-19 и блокировать его проникновение.

Этот вид вакцины может быть введен через назальный спрей, как это делается при гриппе у детей, или ингалятор.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Китае первая вакцина от коронавируса прошла успешное испытание на людях.