Вакцина не сработает? Чем опасен "британский" штамм коронавируса и как он "ловит" жертв

В Европе паника из-за новой мутации коронавируса, которую обнаружили в Британии. Многие европейские страны, среди которых Бельгия, Франция, Нидерланды, Германия, Польша и другие, уже закрыли авиа- и железнодорожное сообщение с Соединенным Королевством. Еще ряд государств готовится к принятию таких мер.

Ученые предупреждают: новая разновидность коронавируса опасна тем, что может намного быстрее проникать в человеческий организм. Также есть опасения, что новая вакцина, которую сейчас внедряют в Европе и Америке, не сработает против этого мутанта.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Чем опасен новый мутант

Еще неделю назад зарубежные ученые обеспокоили мир своими публикациями о том, что в Великобритании появился новый мутант коронавируса. Он легче передается от человека к человеку и поразил уже многих в различных районах этой страны.

Хотя мутации возникали и раньше, а сейчас их насчитывается даже несколько сотен, именно этот вариант COVID-19 несет серьезную угрозу.

В Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса

Дело в том, как сообщает группа ученых в публикации о расшифровке данных нового штамма, что изменения в вирусе коснулись шиповидного белка – своего рода ключа, с помощью которого вирус попадает в наши клетки.

Также мутация произошла в самой важной части этого шипа – рецептор-связывающем домене. Именно эта часть первой проникает в нашу клетку. Поэтому он более опасен, чем все его предшественники. Мутация в два раза увеличивает инфекционность этого вируса. Это означает, что зараженных коронавирусом может стать в два раза больше. А значит и пациентов в стационарах значительно прибавится.

Также отмечается, что новая разновидность вируса претерпела достаточно много мутаций за короткое время. А это означает, что его свойства могут серьезно измениться.

Зараженных коронавирусом может стать в два раза больше

Что думают украинские ученые

Старший научный сотрудник института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, кандидат биологических наук Оксана Пивень также говорит о том, что новые изменения в вирусе доовольно серьезные.

"Действительно мутация зацепила достаточно маловариабельную часть генома вируса, которая отвечает за шиповидный белок. Он очень важен, поскольку именно им вирус цепляется за наши рецепторы. Это означает, что вирус приспосабливается к нам. Но у вируса нет задачи стать более летальным для своего "хозяина". Ему важно быть более инфекционным, чтобы как можно больше воспроизводить себя и эволюционировать. Поэтому вполне вероятно, что именно сейчас мы наблюдаем постепенную эволюцию вируса, повышение его инфекционности и утрату им летальности", – подчеркивает Пивень.

Что касается связи новой разновидности коронавируса и новой вакцины, то пока точного ответа ученые дать не могут. Однако уже становится понятно, что первый вариант вакцины от коронавируса, которым начали прививать жителей за рубежом, придется менять.

Вакцину придется менять?

Вакцина может не сработать

"Может появиться нова форма шиповидного белка и наши сформированные защитные антитела уже не будут распознавать его после вакцинации. Но сказать конкретно что-то сейчас трудно, поскольку и вакцинация только началась, и мутант только что появился", – говорит Пивень.

Доцент кафедры вирусологии НИИ биологии и медицины при КНУ им. Т. Шевченко Елена Андрейчук более категорична. Она считает, что раз появился такой мутант, то новая вакцина работать против него уже не будет.

"Если происходят мутации, то вакцина создается под каждый штамм. Поэтому новая вакцина вряд ли будет работать. Можно посмотреть на примере гриппа. Почему мы каждый год вакцинируемся? Эпидемиологи каждый год прогнозируют, какие штаммы гриппа будут циркулировать на этот раз. И именно под них идет изготовление вакцины. Так и с коронавирусом. Раз он мутировал, то и компоненты вакцины должны быть другими. Их нужно включить в вакцину, чтобы они работали против вируса. Поэтому вероятность того, что новая вакцина сработает против мутанта очень мала", – считает Андрейчук.

Ученые говорят, что поменять вакцину будет проще, чем создать

Оксана Пивень успокаивает: поскольку в мире уже созданы вакцины, то поменять их будет не так сложно, как изобрести первую. Однако потребуется время и деньги.

"На рынке уже существуют три достаточно успешные платформы – это две РНК-платформы и одна ДНК-платформа, которые прошли все испытания. Представьте, что существует печатный станок, – это та самая платформа. А в связи с новым правописанием, вам нужно поменять там несколько букв. Это несложно сделать. Так и тут: придется поменять несколько букв генетического фонда, которые будут соответствовать новому мутанту. Но это только в том случае, если будет такая необходимость", – подчеркивает Пивень.

Однако пока весь мир озабочен защитой от коронавируса и новым "мутантом", закрывает воздушные пространства и объявляет локдауны, в Украине готовятся с размахом праздновать Новый год и Рождество. Как показали только открытия новогодних елок в крупных городах – никто не придерживается элементарных санитарно-гигиенических правил и не носит маски. Возможно, после праздников всему миру придется закрыться от Украины?