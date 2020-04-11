Вакцина от коронавируса может быть опасна для стариков – биолог

Вакцина от коронавируса может представлять угрозу для группы риска заражения – людей пожилого возраста.

В вакцинировании от коронавируса COVID-19 нет необходимости. Об этом в эфире ObozTV заявила кандидат биологических наук Надежда Жолобак.

Как пояснила биолог, качественные вакцины создаются на протяжении нескольких лет, при этом обязательным заключительным этапом является "тест на аллергенность" новой вакцины, который проводится на морских свинках.

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В то же время она сообщила, что с 1990-х годов Всемирная организация здравоохранения приняла решение о том, что "для третьих стран", вероятно, и для Украины, "могут использоваться вакцины, которые не прошли тест на аллергенность". "Это очень настораживает", – заметила биолог.

Вакцина от коронавируса может быть опасна для стариков

В этом контексте биолог допустила, что вакцины, не прошедшие такого теста, представляют потенциальную угрозу для "группы риска по респираторным заболеваниям – пожилых людей".

"С возрастом у людей снижается иммунный ответ, поэтому стимуляция иммунного ответа на патоген может быть неэффективной. Применения вакцин, особенно тех, которые имеют большое количество побочных эффектов, у людей, у которых есть большое количество сопутствующих заболеваний, неизвестно как реализуется", – подчеркнула она.

Биолог привела пример вакцинирования от коронавируса кошек. "У кошек тоже есть коронавирусная инфекция. Когда она в тяжелом состоянии, кошки умирают, их спасти невозможно. Ветеринары не один год работали над тем, чтобы создать вакцину для кошек, и такая вакцина создана, но она имеет ряд противопоказаний. Ею можно прививать только маленьких котят, которые не контактировали с коронавирусом. В противном случае вакцина может спровоцировать ухудшение состояния животного и даже смертельный исход".

Исходя из этого, биолог призвала "сначала потренироваться на кошках, а потом тренироваться на людях".

Она также заявила, что в вакцинировании от коронавируса COVID-19 нет необходимости, поскольку в настоящее время "происходит формирование популяционного коллективного иммунитета".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Надежда Жолобак заявила о том, что 30% населения Украины имеет иммунитет против коронавирусной инфекции, более половины населения болеет коронавирусной инфекцией безсимптомно. 80% населения вообще не ощущает или в легкой форме переносит коронавирусную инфекцию.

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