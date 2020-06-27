Ляшко назвал дату появления вакцины от коронавируса в Украине

При оптимистичном сценарии действенная вакцина от COVID-19 может появиться в мире и Украине в марте 2021 года.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман. Видео было опубликовано на YouTube-канале журналистки.

На данном этапе, как отметил Ляшко, речь идет лишь о третьей фазе клинических испытаний препарата, когда вакцина может быть исследована на добровольцах.

"В нас, в Украине, также рассматривается возможность проведения третьей клинической стадии исследований... Я говорил и буду говорить, что, когда она будет испытываться, я буду одним из первых добровольцев", – сказал замминистра.

Он подчеркнул, что готов публично испытать на себе вакцину, "чтобы никто не думал, что мы здесь делаем какой-то, условно говоря, масонский заговор".

Ляшко назвал вакцину надеждой на жизнь без новых строгих карантинных ограничений.

Он добавил, что в Украине разрабатываются также препараты, которые уменьшают летальность новой болезни. В стране зарегистрированы исследования четырех подобных лекарств.

Минимальный срок выхода вакцины на рынок от начала испытаний, по словам Ляшко, – 18 месяцев. В условиях пандемии есть надежда на сокращение этого срока.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью Бацман главный санитарный врач страны также не исключил, что в будущем будет баллотироваться в президенты Украины.