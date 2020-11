Вакцина от гриппа защищает от осложнений коронавируса – исследование

Ученые провели ретроспективное исследование, по результатам которого определили, что непривитых от гриппа пациентов с коронавирусом чаще госпитализировали, чем привитых.

Работу Флоридского университета (США) опубликовали в научном журнале Journal of the American Board of Family Medicine.

В ходе исследования были изучены данные более двух тысяч совершеннолетних пациентов, зараженных коронавирусом, с учетом возраста, пола, расы, сопутствующих заболеваний и наличия прививки от гриппа.

Выяснилось, что непривитых от гриппа в течение года пациентов с коронавирусом в 2,44 раза чаще госпитализировали, и они в 3,29 раза чаще попадали в реанимацию, чем привитые.

"Наши данные убедительно свидетельствуют о том, что пациенты с COVID-19, которые не прошли вакцинацию против гриппа, имеют более высокие шансы быть госпитализированными", – заявили ученые.

При этом им пока неизвестно, с чем именно связаны такие результаты, поскольку антитела к гриппу не реагируют на коронавирус.

Медики считают, либо вакцина от гриппа активирует лимфоцитов-киллеров, активность которых снижает SARS-CoV-2, либо вещество-усилитель иммунного ответа в вакцине против гриппа (MF59) усиливает иммунитет и против нового коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые определили траекторию COVID-19. Отмечается, что дистанция в 1,5 метра может не "спасти".