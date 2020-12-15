Иммунолог о 'запоздалой' закупке вакцины от COVID-19 в Украине: уже не будет тех, кому она понадобится

Массовая закупка вакцины от коронавируса в Украине летом или осенью 2021 года, как это прогнозирует Минздрав, может оказаться запоздалой.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-иммунолог Борис Донской. "Уже почти не будет тех, кому она будет нужна", – сказал он.

"К сожалению, эта дата (получения вакцины Украиной, – Ред.) неизвестна никому. Скорее всего, она будет неприемлемой, запоздалой. Если активная закупка будет в конце следующего года, то вопрос, для кого она закупается", – заметил медик.

По его словам, Украина не стала страной, которая получит вакцину от COVID-19 в первую очередь, поскольку не вкладывала в это средства заранее. "Те страны, которые начали вакцинацию, еще весной инвестировали в разработку, предварительно заключили контракты, заплатили".

Вместе с тем Донской предположил, что сейчас в мире нет "свободных" вакцин от коронавируса, поскольку все произведенные вакцины уже "зафрактованы и выкуплены". По его мнению, дополнительные дозы вакцин могут появиться в том случае, если к их производству присоединятся страны третьего мира. "Тогда, возможно, количество будет удвоено".

"На скорое появление достаточных доз прививок я бы не рассчитывал", – сказал врач.

Оценивая перспективы разработки украинской вакцины от коронавируса, медик заявил, что оснований для оптимизма нет. "Для того, чтобы иметь вакцину сейчас или мощные производства для обеспечения себя ею, надо было инвестировать 5 лет назад", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что запрос на получение вакцины Украиной одобрен международным проектом COVAX. Вместе с тем Великобритания начала вакцинировать население от COVID-19. В ближайшее время вакцинация начнется в Соединенных Штатах и Канаде.