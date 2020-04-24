В Китае на обезьянах успешно протестировали новую вакцину от коронавируса COVID-19.

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Разработкой вакцины занималась фармацевтическая компания из Пекина Sinovac Biotech. Издание Science пишет, что препарат защитил приматов от COVID-19 и не вызвал явных побочных эффектов, поэтому ученые начали испытания на людях.

Препаратом является химически инактивированная версия нового вируса, которая состоит из микробных частиц, выращенных в культуре, а затем убитых любым эффективным методом.

Исследователи протестировали на 8 обезьянах две различные дозы этой вакцины, а спустя три недели животных инфицировали SARS-CoV-2. Ни у одного примата за 7 дней после заражения не развилась полноценная болезнь.

Обезьяны, получившие самую высокую дозу вакцины, показали лучшую защиту. Некоторые из животных, которым ввели меньшую дозу, переболели коронавирусом в легкой форме.

При этом у 4 обезьян из контрольной группы, которые остались без вакцины, наблюдались высокие уровни вирусной РНК в нескольких частях тела и тяжелая пневмония.

"Результаты дают нам большую уверенность, что вакцина будет действовать на людей", – заявил соавтор исследования, один из директоров Sinovac Мэн Вайнинг.

"Это старая школа, но это может сработать. Что мне больше всего нравится, так это то, что многие производители вакцин, даже в странах с низким уровнем дохода, смогут сделать такую вакцину", – добавила вирусолог из Школы медицины Маунт-Синай Флориан Краммер.

Исследователи признали, что "еще не следует считать животных идеальной моделью для изучения SARS-CoV-2", но возлагают большие надежды именно на эту формулу вакцины.

Вакцина от коронавируса Иллюстрация

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