Вакцина от COVID-19 может появиться слишком поздно, – инфекционист

Появление вакцины от коронавируса может совпасть во времени со спадом заболеваемости COVID-19.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев. "Ни я, ни любой другой эксперт не может точно знать, как будет. Но я знаю, что так бывало", – отметил он.

В этом контексте он привел пример вируса SARS-1, эпидемия которого была в 2003 году. "Мы как раз имели такую ситуацию, когда заболеваемость пошла на спад до того, как была разработана эффективная вакцина", – сказал врач и добавил, что исключать подобного развития событий в случае с коронавирусом также нельзя.

Медик признал, что, в отличие от SARS-1, COVID-19 "не самоликвидируется". Однако он предположил, что в стране может сформироваться коллективный иммунитет, за счет чего заболеваемость пойдет на спад.

Полную версию блиц-интервью с Юрием Жигаревым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в Бразилии умер участник испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.