Врач: иммунитет к COVID-19 может сохраняться десятилетиями и определяется не только наличием антител

В некоторых случаях люди, которые переболели коронавирусом, якобы могут не нуждаться в прививке от COVID-19, поскольку будут иметь к нему иммунитет. Тот, в свою очередь, у некоторых людей может сохраняться годами.

Такое заявление в блиц-интервью OBOZREVATEL сделал врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский. "Неправильно говорить, что иммунитет к коронавирусу сохраняется до 6 месяцев", – подчеркнул он.

По словам медика, иммунитет к вирусному заболеванию определяется не только наличием антител, которые действительно со временем исчезают. Он определяется еще и "клеточным иммунитетом", то есть наличием в организме "специфически активированных лимфоцитов".

"Сколько сохраняются они, мне трудно сказать. Могут годами, могут десятилетиями. COVID-19 – инфекция новая, малоизученная. Но я надеюсь, что у большинства переболевших и привитых, по крайней мере, несколько лет иммунитет сохраняться будет. Хотя уже сейчас есть сообщения о повторно заболевших", – резюмировал медик.

Полную версию блиц-интервью с Алексеем Галимским скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, исследование, проведенное в Университете Монаша (Австралия) показало, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до 8 месяцев.