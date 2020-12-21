Вакцина от COVID-19 может быть бессильной против вируса-мутанта, – врач

Вакцина от коронавируса, которую начали применять в мире, может оказаться неэффективной против нового штамма COVID-19, который был обнаружен в Великобритании.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Виктор Петров. "Я не очень оптимистичен относительно той вакцины, которая сейчас применяется", – сказал он.

Медик объяснил, что антитела к COVID-19, образовавшиеся в организме человека в результате болезни или прививки, могут "не подойти" к новому штамму коронавируса.

"Антитела сохраняются, но мы должны понимать, что антитела – это как ключ к замку. Если немного изменить замок, то ваш ключ уже не подойдет", – сказал он.

Врач не исключил, что может быть и "перекрестное" действие вакцины, когда иммунитет к одному штамму COVID-19 будет защищать и от другого штамма. Однако он отметил, что чаще всего этого не следует ожидать.

"Антитела, возможно, будут иметь какую-то перекрестную эффективность, но в большинстве случаев они будут эффективными только в отношении того конкретного вируса, которым человек переболел", – сказал медик.

Исходя из этого, он спрогнозировал, что уже через полгода или год в мире появится новая вакцина от COVID-19, которая будет защищать и от нового штамма.

"Все страны будут анализировать поствакцинальный период и будут ее "апгрейдить", будут делать так, чтобы она была эффективной. Поэтому, скорее всего, через полгода-год будет еще одна вакцина, которая будет более новой и более современной", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов предположил, что те, кто переболел COVID-19 или вакцинировался от него, должны иметь хотя бы частичный иммунитет. Если они и заболеют, можно ожидать, что течение болезни не будет тяжелым.