Вакцина от COVID-19 может быть бесполезной, коронавирус умрет сам – врач из Израиля

Поскольку коронавирус COVID-19 постоянно мутирует, эффективность любых вакцин против него является сомнительной.

С мутацией вируса могут быть связаны и случаи повторного заражения. Такое мнение во время Facebook-трансляции OBOZREVATEL высказал реаниматолог, анестезиолог из Израиля Борис Бриль (проскролльте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

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Он сообщил о том, что 22 апреля в Израиле был зарегистрирован случай повторного заражения коронавирусом 86-летнего мужчины. "Я думаю, что это зависит от мутации штаммов и от того, что антитела, которые вырабатываются в организме, для определенного штамма", – пояснил медик.

Исходя из этого, он заметил, что эффективность прививок от коронавируса вызывает сомнения. "Лично я сильно не верю в прививки по той причине, что все-таки есть много штаммов и все-таки вирус мутирует. Он мутирует не так быстро, но он все равно мутирует", – заметил врач.

Вакцина от COVID-19 может быть бесполезной

В этом контексте он привел модель мутации коронавируса. "Если мы разделим COVID на 3 группы, А, В и С, где А – изначально Китай, В – это Европа, С – Юго-Восточная Азия, часть каждого из них – в Америке – и посмотрим на вирус, то группа В и С мутирует в сторону группы А".

Медик напомнил о том, что этот COVID не был характерен для человека. "Летучие мыши, змеи, ящерицы – это была его среда обитания".

"Если это так, то мы можем предположить, что вирус А мутирует в сторону матричного, животного вируса. Часть людей умрет, часть переболеет, и он просто мутирует и не будет передаваться человеку", – допустил он.

Отвечая на вопрос, какое время может потребоваться для того, чтобы коронавирус мутировал в "матричную" сторону и перестал быть опасным для человека, врач сказал: "Это ненаучно, но, по моим ощущениям, два месяца".

Он также напомнил о последних научных исследованиях, которые показали, что вирус почти нежизнеспособен во влажной теплой среде. "У нас впереди лето – это влажная теплая среда", – заметил врач.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Борис Бриль назвал лучшее средство лечения при легкой форме коронавируса, озвучил новый симптом COVID-19 и предположил наиболее вероятную причину многочисленных случаев заражения медиков.