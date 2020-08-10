Вакцина от COVID-19 для каждого будет стоить миру $100 млрд – ВОЗ

Для обеспечения глобальной доступности вакцины от коронавируса по всему миру необходимо не менее $100 миллиардов.

Об этом заявил 10 августа на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На одни только вакцины потребуется более $100 млрд. Звучит как очень много денег, и это так и есть", – сказал он.

Гебрейесус добавил, что во время сбора средств на разработку прививок, который проводился в апреле, удалось собрать лишь 10% от необходимой суммы.

"И это только часть глобальных инвестиций, необходимых для того, чтобы каждый мог получить доступ к инструментам", – уточнил глава ВОЗ.

По его словам, это крупица по сравнению с $10 триллионами, которые страны G20 уже вложили в бюджетные программы для борьбы с последствиями пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что шансы ученых создать высокоэффективную вакцину, которая бы обеспечивала защиту от коронавируса на 98%, невелики.