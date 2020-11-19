Назван объем первого транша вакцины от COVID-19 для Украины: кого будут прививать в первую очередь

Будущую вакцину против COVID-19 от фонда COVAX Украина получит несколькими траншами, первый – около 1 млн 200 тыс. доз.

Об этом по итогам онлайн-конференции с представителями COVAX 19 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. На своей странице в Facebook он отметил, что в ходе вакцинации на первом этапе в приоритете будут работники здравоохранения.

"Наши следующие шаги в сотрудничестве с COVAX – подписание технической необходимости от Украины и условий сотрудничества", – отметил глава Минздрава. Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины.

Напомним:

Днем ранее фонд COVAX подтвердил, что Украине бесплатно выделят вакцину против COVID-19 для 20% населения (8 млн доз для вакцинации 4 млн граждан).

Как пояснил Виктор Ляшко, одна доза вакцины против коронавируса может стоить семь долларов, при этом одному человеку нужно ввести две дозы препарата.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский инвестиционный банк готов рассмотреть вариант перераспределения 50 млн евро от проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины" на противодействие пандемии в стране и закупку вакцин.