Назван объем первого транша вакцины от COVID-19 для Украины: кого будут прививать в первую очередь

Дарья Дурова Общество 18:59, 19.11.2020 Обновлено: 19:26, 19.11.2020

Будущую вакцину против COVID-19 от фонда COVAX Украина получит несколькими траншами, первый – около 1 млн 200 тыс. доз.

Об этом по итогам онлайн-конференции с представителями COVAX 19 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. На своей странице в Facebook он отметил, что в ходе вакцинации на первом этапе в приоритете будут работники здравоохранения.

"Наши следующие шаги в сотрудничестве с COVAX – подписание технической необходимости от Украины и условий сотрудничества", – отметил глава Минздрава. Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины.

Напомним:

  • Днем ранее фонд COVAX подтвердил, что Украине бесплатно выделят вакцину против COVID-19 для 20% населения (8 млн доз для вакцинации 4 млн граждан).

  • Как пояснил Виктор Ляшко, одна доза вакцины против коронавируса может стоить семь долларов, при этом одному человеку нужно ввести две дозы препарата.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский инвестиционный банк готов рассмотреть вариант перераспределения 50 млн евро от проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины" на противодействие пандемии в стране и закупку вакцин.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Крыму заявили, что таких проблем с водой не ожидал никто

"Укравтодор" купил премиальные Toyota за 3,5 млн грн

Больше половины украинцев недовольны деятельностью Зеленского в борьбе с COVID-19 – "Рейтинг"

"Ищите кислород, где хотите": Яровая рассказала о катастрофе в больницах с COVID-пациентами

Журналист за час нашел концентраторы в два раза дешевле, чем закупила больница. Фотофакт