Зеленский предложил Украине срочно занять очередь за вакциной от COVID-19

Президент Владимир Зеленский контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут купить вакцину против COVID-19, когда препарат изготовят.

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Об этом шла речь на совещании главы Украины с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и мерах по предотвращению распространения инфекции, заявила пресс-служба на сайте Офиса президента.

"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди", – подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая этот вопрос.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании доложил о том, что 25 июля был зафиксирован еще один антирекорд заражения COVID-19 – 1106 человек.

Среди лидеров по количеству выявленных новых больных - Киев, Ривненская и Львовская области. Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 000 населения.

По словам главы Кабмина, будет обращено внимание на Закарпатье, Волынь, Львовскую область и Буковину в связи с заполненностью койкомест в опорных больницах, чтобы обеспечить их достаточное количество. На Закарпатье заполненность больниц составляет 64%, в трех других регионах – более 40%.

Шмыгаль также указал на то, что Черновицкая область значительно улучшила показатели по заболеваемости и отошла от лидерства по распространению COVID-19 благодаря жестким мерам карантина, которых придерживался регион несколько месяцев.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украине официально подтверждены 63 929 случая COVID-19. Из них – 1106 обнаружены за минувшие сутки, что стало почти новым рекордом по числу новых зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском Свято-Феодосиевском мужском монастыре Православной церкви Украины произошла вспышка коронавируса, из-за чего храм закрылся на карантин.