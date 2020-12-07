В США пообещали Украине вакцину от COVID-19 в кратчайшие сроки и поддержали отказ от российского препарата

В США поддержали отказ Украины от использования российской вакцины против COVID-19, поскольку препарат не прошел все фазы клинических испытаний.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на странице в Facebook. Ведомство уточнило, что поставки вакцины с американским дипломатом обсудил глава Минздрава Максим Степанов.

Кроме того, Квин пообещала, что ее команда сделает все возможное, чтобы Украина получила препарат в кратчайшие сроки.

Она добавила, что команда поможет Министерству здравоохранения Украины разработать алгоритм и план действий по логистике и плане вакцинации.

"Уже сегодня [7 декабря] мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы", – отметила Квин.

В ходе телефонного разговора Степанов попросил рассмотреть Украину как приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях", ведь страна находится в сверхсложных условиях из-за российской агрессии.

"Ближайшие две недели мы подпишем договора о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями.

Однако, это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX", – пояснил Степанов.

Напомним:

Украина получит до 8 миллионов доз вакцины против коронавируса от фонда COVAX несколькими траншами. Первый из них, вероятно, поступит весной 2021 года.

Вакцины хватит на 4 млн граждан (каждому необходимо две инъекции).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выделили три приоритетных группы, которые планируют по очереди вакцинировать от коронавируса.

В Великобритании тем временем планируют начать делать прививки от COVID-19 уже со вторника, 8 декабря. Заявляется, что королева Соединенного Королевства Елизавета ІІ получит вакцину без льгот в порядке очереди.