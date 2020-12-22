Медик из Израиля рассказал о побочных эффектах вакцины против коронавируса от Pfizer

Легкие побочные эффекты вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech возможны, однако они не опасны.

Об этом заявил израильский медик Роман Гольдман, сотрудник Первого медицинского центра Тель-Авива. Его блог был опубликован на сайте "Гордон". Врач уточнил, что в медучреждении прошла встреча ведущих инфекционистов, которые обсудили препарат.

Эксперт пояснил, что эта вакцина действует по методу матричной РНК (MRNA), стимулируя организм спонтанно вырабатывать антитела против вируса. Она показала эффективность в 95%.

"Анализ данных, предоставленных компанией Pfizer в FDA [Федеральное управление США по контролю качества продуктов питания, напитков и лекарственных препаратов], подтвердил, что легкие побочные эффекты возможны, как и при использовании любой другой вакцины", – написал Гольдман. Он призвал людей "быть готовыми и не впадать в панику".

Для лиц от 18 до 55 лет (независимо от пола) возможны более значительные побочные эффекты после второй вакцинации:

16% вакцинированных страдали от повышения температуры;

59% – от слабости;

52% – от головных болей;

37% – от мышечных болей;

22% – от болей в суставах.

Люди в возрасте старше 55 лет испытали не такие значительные побочные эффекты.

Врач Роман Гольдман Гордон

Напомним, генеральный директор немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин выразил уверенность, что разработанная вместе с Pfizer вакцина эффективна против нового варианта "британского" COVID-19.

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