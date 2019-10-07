В зону разведения сил на Донбассе стянули полицию: названа причина

В Золотом на Донбассе, где должно пройти разведение войск, о котором Украина договорилась с Россией, разместили дополнительные силы полиции.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян, передает пресс-служба Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Все эти усиленные меры принимаются с одной целью – спокойствие и безопасность украинских граждан", – пояснил он.

В Золотое стянули полицию перед отводом сил Пресс-служба МВД

На Донбасс стянули полицию Пресс-служба МВД

Троян уточнил, что для усиления патрулирования были привлечены 36 сотрудников патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей.

По его словам, на территории Золотого и Екатериновки в Попаснянском районе Луганской области полноценно функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.

В то же время, глава Нацполиции Луганской области Сергей Колесник заявил о готовности круглосуточного реагирования на любые обращения граждан.

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