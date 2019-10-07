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8 октября • обновлено в 00:48
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В зону разведения сил на Донбассе стянули полицию: названа причина

1.4т Читать материал на украинском

В Золотом на Донбассе, где должно пройти разведение войск, о котором Украина договорилась с Россией, разместили дополнительные силы полиции.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян, передает пресс-служба Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Все эти усиленные меры принимаются с одной целью – спокойствие и безопасность украинских граждан", – пояснил он.

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В Золотое стянули полицию перед отводом сил

В Золотое стянули полицию перед отводом сил

Пресс-служба МВД

На Донбасс стянули полицию

На Донбасс стянули полицию

Пресс-служба МВД

Троян уточнил, что для усиления патрулирования были привлечены 36 сотрудников патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей.

По его словам, на территории Золотого и Екатериновки в Попаснянском районе Луганской области полноценно функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.

В то же время, глава Нацполиции Луганской области Сергей Колесник заявил о готовности круглосуточного реагирования на любые обращения граждан.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
Нема ніякої Кіровоградської області. Є Кропивницька. Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград у Кропивницький ще у 2016 році. Бо згідно з законом, Кіровоградську область перейменували у Кропивницьку, а Кіровоградський район – в Кропивницький.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
торгует с окупантами опг зеленского ! в стране ничего не изменилось
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