В зону разведения сил на Донбассе стянули полицию: названа причина

В Золотом на Донбассе, где должно пройти разведение войск, о котором Украина договорилась с Россией, разместили дополнительные силы полиции.
Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян, передает пресс-служба Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Все эти усиленные меры принимаются с одной целью – спокойствие и безопасность украинских граждан", – пояснил он.
В Золотое стянули полицию перед отводом сил
Пресс-служба МВД
На Донбасс стянули полицию
Пресс-служба МВД
Троян уточнил, что для усиления патрулирования были привлечены 36 сотрудников патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей.
По его словам, на территории Золотого и Екатериновки в Попаснянском районе Луганской области полноценно функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.
В то же время, глава Нацполиции Луганской области Сергей Колесник заявил о готовности круглосуточного реагирования на любые обращения граждан.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
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