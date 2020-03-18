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18 марта • обновлено в 11:28
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В зоне ООС провели учения против коронавируса: появилось видео

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В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе прошли тактико-специальные учения подразделений оперативного обеспечения, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медицинской службы.

Соответствующее видео появилось в среду, 18 марта, на странице ООС в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, то цель учений – выполнение задач по назначению во время обнаружения и локализации зараженных участков местности при разрушении химически опасных объектов из-за действий противника.

В зоне ООС провели учения против коронавируса

В зоне ООС провели учения против коронавируса

Скриншот из видео

В зоне ООС провели учения против коронавируса

В зоне ООС провели учения против коронавируса

Скриншот из видео

Также во время учений военные отработали действия для нераспространения распространение коронавирусной инфекции.

В зоне ООС провели учения против коронавируса

В зоне ООС провели учения против коронавируса

Скриншот из видео

В зоне ООС провели учения против коронавируса

В зоне ООС провели учения против коронавируса

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области зафиксировано 9 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Коронавирус
Место
Украина
Тег
ООС
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Тройные дозы технического спирта употребили?
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