В зоне ООС на Донбассе обнаружили первый случай коронавируса

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Это первый факт инфицирования защитника в зоне боевых действий на Донбассе.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, установлено, что правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

Коронавирус в зоне ООС

Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на коронавирус.

"Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах", – заверили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

за минувшие сутки, 25 мая, в рядах ВСУ зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19. Всего болеет 60 человек. За время пандемии выздоровели 96 человек, летальных случаев два.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 261 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 42 человека.

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