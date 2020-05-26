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26 мая • обновлено в 12:49
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В зоне ООС на Донбассе обнаружили первый случай коронавируса

2.7т
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У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Это первый факт инфицирования защитника в зоне боевых действий на Донбассе.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, установлено, что правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

Коронавирус в зоне ООС

Коронавирус в зоне ООС

Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на коронавирус.

"Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах", – заверили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • за минувшие сутки, 25 мая, в рядах ВСУ зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19. Всего болеет 60 человек. За время пандемии выздоровели 96 человек, летальных случаев два.

  • На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 261 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 42 человека.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Коронавирус
Место
Украина
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