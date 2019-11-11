В знак протеста аграрии массово выйдут на дороги

В понедельник, 11 ноября, в 09:30 на главных автомагистралях Украины начнутся масштабные акции протеста "Нет распродаже Украины!" Организатор — ГО "Всеукраинский Аграрный Совет".

Как сообщает пресс-служба Всеукраинского Аграрного Совета, люди возмущены обманом и коварными действиями власти в вопросах введения рынка земли. Несмотря на свои обещания не ставить на рассмотрение ни один из законопроектов по рынку земли, на следующей неделе проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым открывается рынок земли, включен в проект повестки дня работы Верховной Рады Украины.

Окончательное решение должно быть принято именно в понедельник на очередном заседании согласительного совета. Это означает, что власти планируют принять данный законопроект до проведения парламентских слушаний по земельной реформе, которые назначены на 4 декабря 2019.

Все это происходит, несмотря на многочисленные обращения людей и решение 15 областных и 64 районных советов, акции протеста, во время которых аграрии, фермеры, общественные активисты призвали президента, правительство и депутатов отозвать поданные законопроекты о рынке земли. Также власть игнорирует мнение 82% граждан Украины, которые, по данным соцопросов, категорически против продажи сельскохозяйственных земель иностранцам.

Участники акции будут требовать отозвать оба законопроекта (№2178, №2178-10), поскольку они направлены на полную олигархизацию аграрного сектора и тотальное уничтожение малого и среднего фермера.

Аграрии просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам в передвижении по автодорогам и учесть информацию о проведении митингов при планировании поездок.

Участки дороги, на который будут проходить митинги:

Черкасская область: автодорога М05, возле г. Жашков (поворот на с.Тихий Хутор). Автодорога Е95, пост полиции возле г. Умань.

Черниговская область: автодорога М01, с. Кипти Козелецкого района.

Тернопольская область: автодорога М19, Горишневыгнанский сельский совет, Чертковский р-н (около старой нефтебазы).

Кировоградская область: автодорога М12, в 10 км от г. Новоархангельск.

Николаевская область: автодорога М14, окружная дорога г. Николаев, на повороте на с. Старая Снигиревская Витовского района.

Хмельницкая область: автодорога Е50, с. Прибужское.

Винницкая область: автодорога вблизи с. Писаревка Винницкого района. Автодорога возле с. Махновка (на перекрестке), Казатинский район. Автодорога Р36, пгт Шпиков Тульчинского района.

Житомирская область: автодорога М21, с. Осыково Бердичевского района.

Одесская область: автодорога М05, Е 95, с. Демидово.

Полтавская область: автодорога М03, с. Марьяновка, Великобачаганский район. Автодорога М03, с. Чутово.

Волынская область: автодорога М19, Т0311, с. Вербка, Владимиро-Волынский р-н.

Ровенская область: автодорога М06, с. Дядьковичи

Львовская область: автодорога Н17, с. Малые Подлески, Жовковский р-н.

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