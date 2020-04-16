Власти города Коростень Житомирской области опубликовали список улиц, где были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19.

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Как сообщил в Facebook отдел здравоохранения исполнительного комитета Коростенского горсовета, инфицированные коронавирусом пациенты проживают на 25 улицах города и двух переулках. Всего в Коростене зарегистрировано 53 больных COVID-19.

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Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу властей. Одни отметили, что это правильный шаг, чтобы люди знали, где нужно меньше ходить.

Скрин Facebook

Другие заявили, что таким образом только разводится паника.

Скрин Facebook

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рекомендует воздержаться от стигматизации среди конкретных групп населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 16 апреля в Украине было зафиксировано 4161 случай, из которых 116 – летальных и 186 пациентов выздоровели.