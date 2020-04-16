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16 апреля • обновлено в 15:05
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В Житомирской области власти опубликовали список улиц, где нашли коронавирус

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Власти города Коростень Житомирской области опубликовали список улиц, где были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19.

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Как сообщил в Facebook отдел здравоохранения исполнительного комитета Коростенского горсовета, инфицированные коронавирусом пациенты проживают на 25 улицах города и двух переулках. Всего в Коростене зарегистрировано 53 больных COVID-19.

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Пользователи неоднозначно отреагировали на инициативу властей. Одни отметили, что это правильный шаг, чтобы люди знали, где нужно меньше ходить.

Здесь живет COVID-19: на Житомирщине власти опубликовали рискованный список

Скрин Facebook

Другие заявили, что таким образом только разводится паника.

Здесь живет COVID-19: на Житомирщине власти опубликовали рискованный список

Скрин Facebook

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рекомендует воздержаться от стигматизации среди конкретных групп населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 16 апреля в Украине было зафиксировано 4161 случай, из которых 116 – летальных и 186 пациентов выздоровели.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

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