В Житомирской области ужесточили карантин: что запрещено

В Житомирской области из-за большого количества новых случаев заболевания COVID-19 усилили карантинные меры.

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Соответствующее решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям 5 июня, сообщается на сайте ОГА.

Согласно ему, в области до стабилизации эпидемиологической ситуации запрещено:

Принимать посетителей внутри ресторанов и кафе.

Работать учреждениям культуры, принимающих посетителей, в том числе культурные мероприятия.

Работать учреждениям, которые оказывают услуги по размещению.

Проводит религиозные мероприятия и богослужения.

Также лица, которые достигли 60 лет, должны придерживаться режима самоизоляции.

Соблюдение карантинных мер на рынках, в магазинах и общественном транспорте будут регулярно проверять.

По данным на утро 6 июня в области было зафиксировано 870 случаев коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области усилили контроль за соблюдением карантинных мер во время регулярных пассажирских перевозок, в местах общественного питания и в местах торговли.

Напомним, что в Киеве отменили очередной этап ослабления карантина, который должен был начаться 5 июня. Решение пересмотрят с 9 июня.