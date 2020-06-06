В Житомирской области ужесточили карантин: что запрещено

Юрий Сергиенко Общество 15:14, 6.06.2020 Обновлено: 15:31, 6.06.2020

В Житомирской области из-за большого количества новых случаев заболевания COVID-19 усилили карантинные меры.

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Соответствующее решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям 5 июня, сообщается на сайте ОГА.

Согласно ему, в области до стабилизации эпидемиологической ситуации запрещено:

  • Принимать посетителей внутри ресторанов и кафе.

  • Работать учреждениям культуры, принимающих посетителей, в том числе культурные мероприятия.

  • Работать учреждениям, которые оказывают услуги по размещению.

  • Проводит религиозные мероприятия и богослужения.

Также лица, которые достигли 60 лет, должны придерживаться режима самоизоляции.

Соблюдение карантинных мер на рынках, в магазинах и общественном транспорте будут регулярно проверять.

По данным на утро 6 июня в области было зафиксировано 870 случаев коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области усилили контроль за соблюдением карантинных мер во время регулярных пассажирских перевозок, в местах общественного питания и в местах торговли.

Напомним, что в Киеве отменили очередной этап ослабления карантина, который должен был начаться 5 июня. Решение пересмотрят с 9 июня.

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