В Житомирской области ужесточили карантин: что запрещено
В Житомирской области из-за большого количества новых случаев заболевания COVID-19 усилили карантинные меры.
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Соответствующее решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям 5 июня, сообщается на сайте ОГА.
Согласно ему, в области до стабилизации эпидемиологической ситуации запрещено:
Принимать посетителей внутри ресторанов и кафе.
Работать учреждениям культуры, принимающих посетителей, в том числе культурные мероприятия.
Работать учреждениям, которые оказывают услуги по размещению.
Проводит религиозные мероприятия и богослужения.
Также лица, которые достигли 60 лет, должны придерживаться режима самоизоляции.
Соблюдение карантинных мер на рынках, в магазинах и общественном транспорте будут регулярно проверять.
По данным на утро 6 июня в области было зафиксировано 870 случаев коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области усилили контроль за соблюдением карантинных мер во время регулярных пассажирских перевозок, в местах общественного питания и в местах торговли.
Напомним, что в Киеве отменили очередной этап ослабления карантина, который должен был начаться 5 июня. Решение пересмотрят с 9 июня.