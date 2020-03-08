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8 марта • обновлено в 22:03
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В Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

7.3т
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В Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии.

Об этом сообщили в Житомирской областной государственной администрации, передает УНИАН. Утром 8 марта женщину доставили в Житомирскую городскую больницу из города Овруч. Она с высокой температурой и признаками гриппа самостоятельно обратилась в больницу.

В ОГА сообщили, что пациентка вернулась из Италии еще в январе.

В Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

iz.ru

"Она сама позвонила к врачам, они и отвезли пациентку в Житомирскую городскую больницу № 1, которая определена госпитальной базой. Там ей провели вирусологические анализы. Чтобы снять подозрение инфицирования коронавирусом, биоматериал женщины сейчас изучают", – добавили в ОГА.

В ведомстве уточнили, что сейчас состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет. Диагноз женщины будет установлен в ближайшее время.

Карта распространения коронавируса:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину прибудет группа экспертов из ВОЗ, которая поможет организовать противоэпидемиологические мероприятия из-за угрозы COVID-19 в нашей стране.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Житомир
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Какой коронавирус и в январе недавно - бред. Январь для этого вируса не подходит.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Трындец Житомерской оласти...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пигин Макс, Январь, какой вирус в январе в Италии? И период у него не более 21 дня.
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