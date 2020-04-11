В Житомире женщина родила двойню, забрала только одного ребенка из больницы

В Житомире женщина родила двойню, но домой из роддома забрала только одного ребенка, поскольку у другого оказался порок сердца.

Как сообщает ТСН, у роженицы уже есть двое старших детей, и на этот раз она родила мальчика и девочку. Сын – здоров, а у дочери обнаружили болезнь.

Несмотря на все уговоры врачей и объяснения, что впоследствии ребенка можно прооперировать, женщина решила, что заберет одного, здорового, ребенка, мол, у семьи на операцию нет денег.

Женщина покинула одного ребенка из двойни в родильном Скрин видео

"Я как медработник ей объясняла, и социальные службы к ней приходили, и психолог приходил, и мы все говорили, что нельзя разлучать двойню, потому что они чувствуют друг друга. И во-вторых, любому ребенку нужна мама и маму никто не заменит", – отметила заведующая отделением постинтенсивного ухода и выхаживания новорожденных Житомирского областного перинатального центра Майя Смоляр.

Отмечается, что медики перинатального центра свозили младенца на консультацию в киевский Институт Амосова. Там девочку прооперируют бесплатно, когда ей исполнится полгода.

"Это достаточно сложный порок сердца, но он может быть скорректирован во время оперативного вмешательства. Операции и в институте Амосова и центр и детской кардиологии они бесплатные. После этой операции есть шанс, и довольно неплохой, что ребенок будет здоровым", – добавила врач.

Сейчас девочкой занимается персонал перинатального центра, она активна, хорошо ест, и набрала полкило веса. Все необходимое для ребенка врачи и медсестры покупают за свои деньги.

Сообщается, что после окончания карантина младенца передадут в дом малютки и начнут искать усыновителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове у младенца, которому всего 4 дня, заподозрили коронавирус. У ребенка диагностировали пневмонию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.