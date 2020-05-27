В Житомире заявили о вспышке коронавируса среди воспитателей детсадов

В Житомире 27 мая в рамках ослабления карантина заработали детские сады, однако у 10 воспитателей экспресс-тесты на коронавирус показали наличие инфекции.

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Как заверил на внеочередном заседании горисполкома мэр города Сергей Сухомлин, все эти люди будут временно отстранены от работы (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его словам, тестирование проводили значительной части сотрудников дошкольных учебных заведений накануне открытия.

"Хочу поблагодарить наших семейных врачей, для них это дополнительная большая нагрузка. Они делают тестирования некоторым категориям работников детских садов, чтобы уменьшить риск заболевания. У нас 10 тестов показали положительный результат. Это еще не диагноз. Впереди еще будут ПЦР-тесты и исследования, но тех десяти мы вынуждены все же отстранить пока от работы в детских садах", – сказал Сухомлин.

Коронавирус в детсадах

Он отметил, что сейчас сады будут посещать более 6500 маленьких житомирян – это дети, родители которых выразили потребность в восстановлении работы этих учреждений.

Впрочем воспитатели будут принимать детей только на улице и сразу проведут им термометрию. Что касается родителей, то им вход в помещения детских садов пока будет вообще запрещен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге коронавирус также подхватили сотрудники трех детских садов. С 25 мая в городе планировали открыть все 163 ДОУ, однако работу возобновят только 157 из них. Перед открытием всех работников проверили быстрыми тестами, и в садах №176, 197 и 51 у персонала результаты оказались положительными.