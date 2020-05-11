В Житомире заработали ТЦ, а на Львовщине смягчения отложили: как города Украины выходит из карантина
В Украине 11 мая начали ослаблять карантинные ограничения, введенные для сдерживания распространения пандемии коронавируса.
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В то же время на такой шаг идут не все, ведь регионам предоставлено право на свое усмотрение решать, какие нормы ослаблять. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, на всей территории страны стоматологам разрешили работать, а вот на Прикарпатье – нет. В Житомире салоны красоты и летние площадки заработали еще до общегосударственных послаблений, а на Львовщине не планируют отказываться от строгого карантина.
Киев и Киевская область
Столичные власти решили не открывать ТРЦ на первом этапе смягчения карантина. В столице с 12 мая разрешили работать только небольшим магазинам – их площадь не должна превышать 300 кв. м.
Власти планируют открыть в Киеве:
непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м);
парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно);
парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц;
временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте;
небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие).
Также смогут работать:
адвокатские и нотариальные бюро;
аудиторы;
автокинотеатр;
музеи под открытым небом;
библиотеки (пока только на выдачу книг, без работы читальных залов).
Житомирская область
А вот на Житомирщине карантин начали ослаблять еще за неделю до этого, поэтому с 11 мая там разрешили работу большему количеству общественного транспорта. Теперь им смогут пользоваться и те горожане, которые не имеют специального пропуска для проезда.
"Мы оставили действие спецпропусков до 10 утра – чтобы люди смогли доехать на работу. Другие, не имеющие билета, могут свободно пользоваться общественным транспортом с 10:00 до 16:00", – прокомментировал мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Кроме этого, в городе открываются торговые центры, одновременно городские власти ввели определенные ограничения для магазинов одежды и обуви – покупатели обязательно должны носить также одноразовые перчатки.
Что касается кафе и ресторанов, которые в городе заработали еще 1 мая, с сегодняшнего дня там открываются также летние площадки и террасы. Правда, количество посетителей ограничено, официанты будут встречать гостей на входе с дезинфекторами.
В общем Житомир стал одним из первых городов, где начали работать салоны красоты и парикмахерские, также власти города хотят открыть детские сады – свои предложения они намерены направить на согласование в Кабмин.
Львовская область
Смягчение, которые приняло правительство, не касаются жителей Львовщины. На днях там областной штаб решил перенести ослабление карантина на 15 мая. Причиной стало то, что всю предыдущую неделю в области только росло число новых случаев заболевания коронавирусом – от 35 до 65 в сутки.
Правда, от 11 мая жителям разрешили гулять парками, скверами и тремя музеями, расположенными под открытым небом. Также с понедельника в городе и области заработали летние площадки и террасы кафе и ресторанов.
Вышли на работу нотариусы, адвокаты и психологи, зато работать все еще запрещено стоматологам. Под запретом остается деятельность магазинов одежды и обуви, салонов красоты, визовых центров.
Несмотря на незначительное ослабление, на улицы Львова вышли уличные музыканты, стало больше не только местных, но и гостей из других областей.
Дальнейшие шаги власти по ослаблению карантина будут озвучивать позже, в зависимости от того, пойдет ли на спад в области заболеваемость коронавирусом.
Ивано-Франковская область
На Прикарпатье из всего списка, утвержденного правительством и местными властями, смягчение карантина пока не касается стоматологов. Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила отложить открытие стоматкабинетов в неделю.
В то же время в Ивано-Франковске в карантин ли какие кафе или непродуктовые магазины работали, к тому же 11 мая – официальный выходной, поэтому оценить, насколько активно горожане будут возвращаться к привычной жизни, пока невозможно.
А вот другие послабления в области начнут внедрять завтра. Там должны заработать летние площадки кафе и ресторанов. Это, в частности, те заведения, где на открытых террасах столики со стульями можно расположить на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.
Также на улицы города вновь выйдет общественный транспорт. Но он будет работать в особом режиме – только утром и вечером, чтобы люди, которым смягчения карантина позволило работать, могли попасть на работу и вернуться домой. Хотя в автобусы и троллейбусы будут пускать только при наличии специальных пропусков или рабочих удостоверений, исключительно в масках и только сколько человек, сколько в транспорте мест для сидения.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, карантин в Украине не будет усилено, а следующий этап послаблений наступит быстрее, если граждане будут ответственными и научатся жить и работать в новых условиях.