В Житомире заработали ТЦ, а на Львовщине смягчения отложили: как города Украины выходит из карантина

В Украине 11 мая начали ослаблять карантинные ограничения, введенные для сдерживания распространения пандемии коронавируса.

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В то же время на такой шаг идут не все, ведь регионам предоставлено право на свое усмотрение решать, какие нормы ослаблять. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, на всей территории страны стоматологам разрешили работать, а вот на Прикарпатье – нет. В Житомире салоны красоты и летние площадки заработали еще до общегосударственных послаблений, а на Львовщине не планируют отказываться от строгого карантина.

Киев и Киевская область

Столичные власти решили не открывать ТРЦ на первом этапе смягчения карантина. В столице с 12 мая разрешили работать только небольшим магазинам – их площадь не должна превышать 300 кв. м.

Власти планируют открыть в Киеве:

непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м);

парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно);

парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц;

временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте;

небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие).

Также смогут работать:

адвокатские и нотариальные бюро;

аудиторы;

автокинотеатр;

музеи под открытым небом;

библиотеки (пока только на выдачу книг, без работы читальных залов).

Житомирская область

А вот на Житомирщине карантин начали ослаблять еще за неделю до этого, поэтому с 11 мая там разрешили работу большему количеству общественного транспорта. Теперь им смогут пользоваться и те горожане, которые не имеют специального пропуска для проезда.

"Мы оставили действие спецпропусков до 10 утра – чтобы люди смогли доехать на работу. Другие, не имеющие билета, могут свободно пользоваться общественным транспортом с 10:00 до 16:00", – прокомментировал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Кроме этого, в городе открываются торговые центры, одновременно городские власти ввели определенные ограничения для магазинов одежды и обуви – покупатели обязательно должны носить также одноразовые перчатки.

Что касается кафе и ресторанов, которые в городе заработали еще 1 мая, с сегодняшнего дня там открываются также летние площадки и террасы. Правда, количество посетителей ограничено, официанты будут встречать гостей на входе с дезинфекторами.

В общем Житомир стал одним из первых городов, где начали работать салоны красоты и парикмахерские, также власти города хотят открыть детские сады – свои предложения они намерены направить на согласование в Кабмин.

Во Львове ослабление карантина отложили до 15 мая

Львовская область

Смягчение, которые приняло правительство, не касаются жителей Львовщины. На днях там областной штаб решил перенести ослабление карантина на 15 мая. Причиной стало то, что всю предыдущую неделю в области только росло число новых случаев заболевания коронавирусом – от 35 до 65 в сутки.

Правда, от 11 мая жителям разрешили гулять парками, скверами и тремя музеями, расположенными под открытым небом. Также с понедельника в городе и области заработали летние площадки и террасы кафе и ресторанов.

Во Львове ослабление карантина отложили до 15 мая

Вышли на работу нотариусы, адвокаты и психологи, зато работать все еще запрещено стоматологам. Под запретом остается деятельность магазинов одежды и обуви, салонов красоты, визовых центров.

Несмотря на незначительное ослабление, на улицы Львова вышли уличные музыканты, стало больше не только местных, но и гостей из других областей.

Дальнейшие шаги власти по ослаблению карантина будут озвучивать позже, в зависимости от того, пойдет ли на спад в области заболеваемость коронавирусом.

В Ивано-Франковске заработает общественный транспорт Укринформ

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье из всего списка, утвержденного правительством и местными властями, смягчение карантина пока не касается стоматологов. Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила отложить открытие стоматкабинетов в неделю.

В то же время в Ивано-Франковске в карантин ли какие кафе или непродуктовые магазины работали, к тому же 11 мая – официальный выходной, поэтому оценить, насколько активно горожане будут возвращаться к привычной жизни, пока невозможно.

А вот другие послабления в области начнут внедрять завтра. Там должны заработать летние площадки кафе и ресторанов. Это, в частности, те заведения, где на открытых террасах столики со стульями можно расположить на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Также на улицы города вновь выйдет общественный транспорт. Но он будет работать в особом режиме – только утром и вечером, чтобы люди, которым смягчения карантина позволило работать, могли попасть на работу и вернуться домой. Хотя в автобусы и троллейбусы будут пускать только при наличии специальных пропусков или рабочих удостоверений, исключительно в масках и только сколько человек, сколько в транспорте мест для сидения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, карантин в Украине не будет усилено, а следующий этап послаблений наступит быстрее, если граждане будут ответственными и научатся жить и работать в новых условиях.