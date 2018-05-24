В Житомире трогательно встретили защитников Украины: яркие фото и видео

24 мая в центре Житомира прошли торжественные мероприятия по случаю возвращения военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как передает Житомир.info, сотни жителей вышли поприветствовать полторы тысячи десантников, которые в сопровождении оркестра прошли 5 километров по улицам города.

Шествие бойцы посвятили собратьям, которые погибли во время выполнения боевого задания на востоке Украины. Впереди колонны шли военнослужащие, которые держали в руках портреты погибших.

Вдоль всего движения колонны военных приветствовали горожане. Кто-то принес с собой цветы, кто-то снимал фото и видео на память о встрече защитников Украины. Продавщицы выходили из магазинов, люди приветливо улыбались, выкрикивали "Слава Украине" и "Слава героям".

Во время движения житомиряне подбегали к колонне и вручали военным букеты цветов. Также поздравить десантников вышли воспитанники детского сада: дети держали в руках воздушные шарики, разноцветные ленты и желто-голубые флажки.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ закрепились на новых рубежах на Донбассе.