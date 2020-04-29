В Житомире городской совет решил начиная с 1 мая ослабить карантин и открыть парикмахерские и заведения общественного питания "на вынос".

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании во вторник, 28 апреля, пишет Житомир.info (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом карантинные требования по посещению сохранили: парикмахерские будут работать только по предварительной записи и принимать только одного человека на площади 15 кв. м.

В Житомире решили ослабить карантин прямо на майские праздники

Разрешили и предоставлять услуги общественного питания с адресной доставкой заказов ( в том числе – на вынос ) при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты.

Работа продуктовых рынков в городе запрещена до 30 апреля, решение об открытии пока не принято.

Заместитель мэра Светлана Ольшанская объяснила, почему парикмахерские решили открыть именно с 1 мая.

"На последней сессии городского совета было принято решение об освобождении от уплаты единого налога в течение апреля для субъектов I и II группы налогообложения. Чтобы не было начислений за апрель и предприниматели могли воспользоваться данной льготой, именно с 1 мая начинают работу", – пояснила она.

Напомним, в Украине продлили карантин в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах во вторник, 28 апреля, возобновилась работа продуктовых рынков после протеста предпринимателей.