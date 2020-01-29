"Вам не кажется, что вы наглая?" В Житомире разгорелся скандал в маршрутке с ветераном АТО

В Житомире водитель маршрутки оскандалился попыткой отказать в льготном проезде женщине-ветерану войны на Донбассе Асе Оброткиной.

Об инциденте она сама рассказала на личной странице в Facebook. По словам защитницы, 24 января она купила билет до Киева на Центральном автовокзале Житомира по удостоверению участника боевых действий и предъявила его водителю.

"А он мне говорит: "У меня нет мест. Надо приходить раньше! Мне что, кого-то выгонять?". Я отвечаю сдержанно и достаточно спокойно: "Простите, но это не мои проблемы. У меня билет на этот рейс, так что я им и должна ехать". Водитель заходит в салон и громко говорит людям: "Кто-то один выходите, потому что у нас здесь один участник" (понятно, я думаю, в каком контексте)", – рассказала ветеран.

Водитель-хам Facebook Аси Оброткиной

По словам Оброткиной, водитель сменил свой тон только после того, как она пригрозила вызвать полицию для установления правонарушения. Услышав это, маршрутчик согласился пустить женщину в автобус без привлечения правоохранительных органов.

"Я села в автобус, где молодая женщина мне сказала: "Вам не кажется, что вы наглая?! Участница она, да конечно!". Я воспитанный человек и стараюсь не обращать внимания на недостаточно благодарных людей. Мне достаточно знать о себе то, кем я являюсь на самом деле. И люди, которые меня окружают, тоже знают правду", – написала защитница Украины.

Кроме того, она призвала других ветеранов отстаивать свои права, а гражданских людей – уважать тех, кто дарит им мир и покой.

Ветеран Ася Оброткина Facebook Аси Оброткиной

Однако на этом инциденте скандал не исчерпался. Поскольку на следующий день, 25 января, Оброткина возвращалась назад из Киева в Житомир. Она вновь приобрела билет по УБД на столичной автостанции Дачной.

"Подхожу к автобусу, и догадайтесь, кто там?! Тот самый вчерашний водитель-герой! Умышленно начинает меня стебать: "Что, вы сегодня уже не опоздали?! Мне сегодня высаживать никого не придется?!". Я показываю удостоверение и билет и прошу открыть автобус. Молча! А он продолжает мне вслед: "Чтобы вы знали, мы вправе вообще АТОшников не возить! Нам нет компенсации за вас!" – рассказала ветеран о хамском тоне водителя.

Услышав такие претензии, женщина не сдержалась и ответила ему в подобной манере, напомнив о том, что люди на войне жертвуют собой ради таких, как он.

"Я не выдерживаю и говорю в ответ: "Мне за то, что вы сидите управляете автобусом, а я таскала на себе ребят, за пять лет войны тоже никто ничего не возместил. И похоже, что только моей войны. Я сейчас вызываю полицию и вам четко объяснят права участников боевых действий, а не АТОшников, и то, как вы должны нас перевозить согласно законодательству Украины", – вспомнила Оброткина свой диалог с водителем-хамом.

После этого женщина все же села в автобус, но не смогла смириться с обидой из-за безразличия к тем, кто борется за независимость Украины от России на Донбассе.

"С неистовым гневом и болью внутри начала думать: "Действительно ли война только для меня... Для таких, как я, и волонтеров? Наши заслуги действительно остались там, на востоке, а здесь мы все "обнулились"? Нет ни слов, ни эмоций, ни столько слез, чтобы объяснить, насколько это больно!!! Украинцы, власть, перестаньте нас травить за то, что мы пользуемся льготами, которые заработали!" – поделилась ветеран криком души.

В комментариях под ее постами люди высказали свою поддержку защитникам, а также осудили тех, кто позволяет себе их унижать.

"Им нужно не людей возить, а под пулями и снарядами хотя бы одни сутки побыть. А потом бы говорили, а еще хуже отказывали в перевозке", "Мне невероятно стыдно за таких дятлов, простите нас всех! Мы в безграничном долгу перед вами!", "Он не первый раз был замечен в подобных скандалах! Житомирские! Не пора ли беседу провести?" – возмущаются украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинский волонтер-парамедик Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель автобуса Busfor во время поездки из Луцка в Киев отказался выключать российский сериал.

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Черногуз возвращалась с похорон своего парня, воина ВСУ Николая Сорочука, которого убили террористы на Донбассе.

Компания-перевозчик Winew отреагировала на скандал с водителем, который высадил из автобуса волонтеров, и извинилась за инцидент.

Позже стало известно, что экипаж рейса, где произошел скандал с волонтерами, уволили с работы.

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