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6 мая • обновлено в 23:06
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В Житомире приостановили тестирование на COVID-19: не справляются с загрузкой

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Житомирский областной лабораторный центр заявил, что в период с 7 по 9 мая не будет принимать от медучреждений образцы крови для проведения ПЦР-тестов на коронавирус.

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Исключение будут делать только для тяжелобольных COVID-19 и малолетних детей, сообщает "Житомир.info", ссылаясь на соответствующий документ с подписью руководителя Житомирского ОЛЦ, главного государственного санитарного врача области Зиновия Парамонова от 6 мая.

ПЦР-тест

ПЦР-тест

"Цензор.НЕТ"

"Такое решение принято по причине загрузки лаборатории на 7-8 дней вперед и отсутствием возможностей для хранения такого количества биологического материала. В дальнейшем просим обоснованно подходить к забору и направлению материала на ПЦР-тестирование и как это предусмотрено стандартами медицинской помощи", – говорится в письме.

Письмо Житомирского областного лабораторного центра

Письмо Житомирского областного лабораторного центра

"Житомир.info"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • медбрат Киевской городской клинической больницы №17 Глеб Битюков, который две недели пробыл в составе украинской миссии в Италии, также написал, что если в Украине увеличить количество тестов на COVID-19, то лаборатории не справятся с нагрузкой.

  • По его словам, при таком сценарии результаты можно будет получить лишь через месяц, когда лечить больного уже нет смысла.

  • А главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в лабораториях Украины недостаточно оборудования для ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19: на 1500 больниц всего несколько десятков амплификаторов.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина Житомир
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