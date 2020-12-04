В Житомире после двух недель борьбы с COVID-19 умерла 26-летняя девушка

В Житомире 1 декабря умерла 26-летняя женщина из-за тромбоэмболии легочной артерии, вызванной COVID-19.

Об этом сообщило местное издание "Суббота". Житомирская облгосадминистрация проинформировала о смерти девушки 4 декабря.

Женщина находилась в больнице около двух недель. Медики отметили, что она поступила в медицинское учреждение уже в тяжелом состоянии. Ее сразу госпитализировали в блок интенсивной терапии и подключили к кислороду.

Из-за скопления воздуха в плевральной полости и тромбоэмболии ее состояние не улучшилось. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако спасти жизнь девушки не удалось. По информации медиков городской больницы №1, официальная причина ее смерти – тромбоэмболия легочной артерии.

Тромбоэмболия легочной артерии – это потенциально смертельное образование сгустка крови, который блокирует главную артерию легких, увеличивает нагрузку на правые отделы сердца и влияет на кровообращение в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Жовква Львовской области 28 ноября в центральной районной больнице в реанимации скончались два пациента с COVID-19: 66-летняя Дария Садженица и 60-летний пенсионер. Они умерли вскоре после того, как в реанимации отключился свет.

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