С цветами и оркестром: в Житомире попрощались с застреленным в подъезде разведчиком

В Житомире 8 марта простились с волонтером, бывшим военнослужащим 95-ой бригады Вооруженных сил Украины 46-летним Олегом Котенко, которого нашли застреленным в подъезде дома.

Об этом сообщает Житомир.info. Котенка похоронили на Смолянском военном кладбище.

Бывшего военного провожали в последний путь родные, друзья, собратья и волонтеры с цветами и под оркестр. Полиция подозревает самоубийство, однако друзья погибшего не верят в эту версию.

zhitomir.info

Они рассказали, что Котенко был верным товарищем и патриотом, уходить из жизни не собирался, о чем говорил знакомым.

"Олег был нашим другом, верным товарищем. Сегодня очень большая потеря не только для Житомира, житомирян, нашей когорты: волонтеров, АТОшникив, неравнодушных патриотов – это потеря для Украины. Мы не понимаем, что произошло, не верим и не знаем официальных версий. Я верю, что будет правда этого хотят все и много пришло его собратьев, никто этого не спустит.

Много было мероприятий, где мы встречались, но он откровенно говорил, не знаю, на что намекал, всегда улыбающийся был и говорил: "если что, я не собираюсь ни стреляться, ни бросаться, ничего, это так, чтобы знали, между прочим" и дальше разговаривал со всеми, что это было – не знаю", – рассказал друг погибшего Андрей Пруна.

zhitomir.info

zhitomir.info

zhitomir.info

"Человек праздник, человек ветер. Он был всегда хороший, приятный, добряк, никогда никому не отказал в помощи. Такой настоящий человек, отец, друг. На него всегда можно было положиться. Осталась жена и две дочери", – рассказала подруга Ольга Цыбуля.

zhitomir.info

Как сообщал OBOZREVATEL, на участке Мукачевского пограничного отряда в Закарпатской области найден мертвым 20-летнего военнослужащего.

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