В Житомире показали боль и горе матерей, потерявших сыновей в войне с Россией. Фоторепортаж

Obozrevatel
Obozrevatel
Общество
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Фотовыставка 'Мы. Мамы. Сильные'

В Житомире 13 октября у стен городского совета прошла фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные".

Ее героинями стали матери, потерявшие на войне своих сыновей, сообщила пресс-служба Житомирского горсовета.

Выставка стала своеобразным чествованием памяти защитников, отдавших жизнь за Украину.

В феврале 2020-го фотопроект "Мы. Мамы. Сильные" был представлен на центральной площади Праги (Чехия). Портреты мам погибших героев экспонировались в кинотеатре "Atlas", где состоялся показ украинского фильма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Это была первая подобная фотовыставка, показавшая Европе боль и горе украинских матерей, говорится в сообщении.

На фотовыставке представили портреты матерей, чьи сыновья погибли на войне
На выставке многие не скрывали слез
Присутствовали не ней и военные
Выставка вызвала большой отклик у жителей и гостей Житомира
Выставка вызвала большой отклик у жителей и гостей Житомира
Многие не сдерживали слез
Выставка вызвала большой отклик у жителей и гостей Житомира
Выставка вызвала большой отклик у жителей и гостей Житомира
Выставка вызвала большой отклик у жителей и гостей Житомира
Представитель капелланской службы
Выставка вызвала большой отклик у жителей и гостей Житомира
Среди зрителей выставки были и дети, и взрослые
Выставка вызвала большой отклик у жителей и гостей Житомира
Выставка вызвала большой отклик у жителей и гостей Житомира
Выставка вызвала большой отклик у жителей и гостей Житомира
На фото матери держат портреты своих погибших сыновей
На фото матери держат портреты своих погибших сыновей
На фото матери держат портреты своих погибших сыновей

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что украинская кинолента режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" стала лучшим фильмом по версии 11-го Одесского международного кинофестиваля. Фильм номинирован на премию "Оскар" 2021 в категории "Международный полнометражный фильм". Действия фильма происходят в 2025 году, когда Украина победила в войне на Донбассе.

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