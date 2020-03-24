В Житомире подтвердили второй случай коронавируса

В городе Житомир 24 марта зафиксирован второй случай коронавируса. На это раз заболела женщина.

Об этом написал на своей странице в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин, отметив, что больная уже находится в больнице.

"Еще один позитивный результат экспресс-теста на COVID-19 в Житомире. Пациентку госпитализируем в инфекционном отделении больницы №1, ждем результатов из лаборатории", – написал Сухомлин.

Коронавирус в Житомире "Украинская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL:

первый случай коронавируса в Житомире был зафиксирован 19 марта. Заболел мужчина, который вернулся из Евросоюза.

В полиции заявили, что мужчина контактировал с 30 людьми, скрывал болезнь и возил туристов. Правоохранители открыли уголовное производство – ему грозит до трех лет лишения свободы.

Однако больной отверг обвинения в свой адрес и заверил, что ездил в Австрию только с другом и сыном друга.

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