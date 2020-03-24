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24 марта • обновлено в 12:48
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В Житомире подтвердили второй случай коронавируса

1.2т
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В городе Житомир 24 марта зафиксирован второй случай коронавируса. На это раз заболела женщина.

Об этом написал на своей странице в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин, отметив, что больная уже находится в больнице.

"Еще один позитивный результат экспресс-теста на COVID-19 в Житомире. Пациентку госпитализируем в инфекционном отделении больницы №1, ждем результатов из лаборатории", – написал Сухомлин.

Коронавирус в Житомире

Коронавирус в Житомире

"Украинская правда"

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина Житомир
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