В Житомире от COVID-19 умерла молодая преподавательница: накануне заявляла о недостатке кислорода

В Житомире от коронавируса умерла преподаватель государственного технологического университета Ольга Грабарь, которая накануне обращалась к власти из-за недостатка в больнице кислорода.

39-летней женщины не стало 17 ноября. За два дня до смерти, 15 ноября, на своей странице в Facebook она оставила обращение к главе города Сергею Сухомлину с просьбой решить проблему. Накануне Грабарь попала в реанимацию и заявила, что кислород за сутки ей отключали восемь раз.

"Для людей в реанимации уже нет кислорода. Сегодня реанимация работала через раз! А это – единственный наш шанс на спасение, я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама здесь лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз. Бедные врачи в реанимации, не знают, что делать. Самое страшное, что у нас нет времени", – написала она.

Заместитель городского головы Мария Мисюрова в комментариях к записи Грабарь сообщила, что проблема якобы решена, и по состоянию на 22.00 15 ноября кислород в медучреждении есть.

Под постом умершей пользователи соцсети написали, что женщина не дождалась кислорода и обвинили чиновницу во лжи.

"Оли уже нет с нами, коронавирус не смотрит на возраст, а забирает молодых", "Так и не дождалась", "То есть вы сейчас заявляете, что человек, которого уже нет, врал?", – сказано в комментариях.

Ольга Грабар / Facebook

Ольга Грабар / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Конотопа (Сумская область) Александр Луговой, которого недавно избрали председателем местной объединенной территориальной общины, умер от осложнений коронавирусной болезни.