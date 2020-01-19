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19 января • обновлено в 18:25
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Не успел зайти в воду: в Житомире произошла трагедия на праздновании Крещения

3.3т
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В Житомирском гидропарке во время массовых мероприятий по случаю Крещения Господнего в воскресенье, 19 января, умер человек.

Об этом пишет местное издание "Журнал Житомира". По словам очевидцев трагедии, мужчина не купался, а скончался из-за сердечного приступа. Медики "скорой" не успели оказать первую помощь.

"Это произошло примерно в 12. Мужчина 50-60 лет только начал раздеваться и упал от сердечного приступа. Скорой помощи на месте не было. Врачей искали среди окружающих, но тщетно. За 20-30 минут проехала "скорая помощь", но врач уже ничем не смог помочь", – рассказал свидетель Александр Гупол. В полиции подтвердили смерть мужчины в гидропарке.

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В Житомире произошла трагедия на праздновании Крещения

В Житомире произошла трагедия на праздновании Крещения

Журнал Житомира

"Около 11:30 поступило сообщение, что на территории гидропарка стало нехорошо пенсионеру. Умер мужчина 1949 года рождения, житель Житомира", – рассказала пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Житомирского области Алла Ващенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве "скорая помощь" не смогла доехать к ребенку с ожогами из-за автохама.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крещение
Место
Украина Житомир
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