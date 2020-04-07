В храмах Житомира 7 апреля собралось множество прихожан, которые сознательно игнорируют запрет на массовые мероприятия во время карантина из-за коронавируса.

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Активность верующих связана с тем, что в этот день православные отмечают праздник Благовещенья. Примечательно, что толпы людей были замечены возле храмов УПЦ МП. Так, особо много людей было возле Спасо-Преображенского собора Житомира. Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook местный житель Владислав Малиновский.

Спасо-Преображенский собор УПЦ МП в Житомире Facebook Владислава Малиновского

Мужчина отметил, что митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим (УПЦ МП) рискует повторить судьбу настоятеля Киево-Печерской Лавры владыки Павла, который уже заразился коронавирусом из-за игнорирования карантина.

Также множество прихожан пришли в церковь на территории Вильского (Русского) кладбища в Житомире, пишет в Facebook житомирянин Артем Олановский. Судя по фото, церковь решили посетить преимущественно пожилые люди, которые чаще всего умирают от коронавируса. "Карантин? Нет, не слышали", – возмутился автор снимка.

Церковь на Вильском кладбище в Житомире Facebook Артема Олановского

Как собщал OBOZREVATEL:

также 7 апреля в Житомире, несмотря на карантин, заметили огромную очередь возле входа на Житний рынок.

Напомним, 6 апреля в Хмельницком УПЦ МП решила провести массовое богослужение, несмотря на эпидемию коронавируса.

Сторонники церкви угрожали активистам, которые вызвали полицию и пытались не допустить нарушения введенного в Украине режима.

Тем временем митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко пояснил, что богослужения на Благовещение и Вербное воскресенье будут проводиться с соблюдением требований усиленных карантинных мер.

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