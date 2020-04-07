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7 апреля • обновлено в 13:25
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В Житомире люди массово пришли в храмы в разгар карантина: появились фото

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В храмах Житомира 7 апреля собралось множество прихожан, которые сознательно игнорируют запрет на массовые мероприятия во время карантина из-за коронавируса.

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Активность верующих связана с тем, что в этот день православные отмечают праздник Благовещенья. Примечательно, что толпы людей были замечены возле храмов УПЦ МП. Так, особо много людей было возле Спасо-Преображенского собора Житомира. Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook местный житель Владислав Малиновский.

Спасо-Преображенский собор УПЦ МП в Житомире

Спасо-Преображенский собор УПЦ МП в Житомире

Facebook Владислава Малиновского

Мужчина отметил, что митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим (УПЦ МП) рискует повторить судьбу настоятеля Киево-Печерской Лавры владыки Павла, который уже заразился коронавирусом из-за игнорирования карантина.

Также множество прихожан пришли в церковь на территории Вильского (Русского) кладбища в Житомире, пишет в Facebook житомирянин Артем Олановский. Судя по фото, церковь решили посетить преимущественно пожилые люди, которые чаще всего умирают от коронавируса. "Карантин? Нет, не слышали", – возмутился автор снимка.

Церковь на Вильском кладбище в Житомире

Церковь на Вильском кладбище в Житомире

Facebook Артема Олановского

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Житомир
Тег
УПЦ МП
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