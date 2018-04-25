Вначале, когда я увидел коллективное письмо, призывающее снять плакат выставки художника Владислава Шерешевского с фасада Дома Художника, я подумал что его писали "старые комсомольцы" засевшие в этом творческом союзе. Но широкая общественная дискуссия поднявшаяся вокруг этого плаката выявила, что его таки подписали и даже во многом сформулировали 20-летние…

Для тех, кто не знает сути конфликта вкратце перескажу его фабулу: 15 членов человек, назвавшихся художниками и кураторами, подписали коллективное письмо с требованием снять плакат выставки Владислав Шерешевского, на котором сочетается надпись "Свіжина" и портрет молодой женщины. При этом женщина полностью одета, добавлю от себя. Хотя оппонентам художника в таком "сочетании названия и образа" видится "объективизация женской сексуальности". А дюжина весьма уважаемых людей из арт-тусовки стали на сторону подписантов, разразившись концептуальными текстами со словами "феминизм" и "политкорректность" и "на Западе бы за такое…"

Каюсь, вначале вопрос мне казался очень простым сродни: надо ли мыть руки перед едой? – Надо. Можно ли художнику указывать, что ему рисовать и как подписывать свои работы – нельзя! Но все мы стали в последние дни свидетелями трещина в массовом сознании, что расколола общество в этих простейших вопросах.

А поскольку я (надеюсь, как и все вы) не хочу однажды проснуться в стране, где запрещают выставки художников (как в Москве), то позволю себе прокомментировать вопрос шире. И начну с главного контраргумента: причем здесь феминизм и вступает ли он в конфликт с изобразительным искусством?

Я позволю себе лаконично напомнить читателям (да простят меня те, кто знают это лучше меня) что концепт левого либерализма, что имеет свои истоки в марксизме и развился за последние 150 лет до радикальных форм феминизма (как, к примеру акция "me to") и "позитивной дискриминации" с целью защиты прав меньшинств - не является единственным, и уж тем более главенствующим признаком Западной цивилизации и ее культурных ценностей.

Правая либеральная идея с ее ключевым концептом small government – является альтернативной не менее широко распространенной в головах прогрессивных интеллектуалов Западного полушария идеей.

Попросту говоря – слишком много контроля правительства бюрократов и законодателей вокруг нас и так (включая электронную слежку и правительство). А Нео-марксистский и лево-либеральные организации что по поводу и без пишут на нас доносы правительству, правоохранителям, придумывая и инициируя все новое и новое применение "позитивной дискриминации" -- это глобальное наступление на наши изначальные свободы и права человека. Поэтому, чем меньше правительства вокруг и чиновников, что определяют нашу жизнь – вот вкратце, что такое small government и правый либерализм на Западе.

Исходя из концепции правого либерализма Шерешевский не просто прав, а АБСОЛЮТНО ПРАВ исходя из нижеследующих 5 аргументов:

1. Свобода творческого самовыражения художника – самодостаточная и общепризнанная ценность.

2. Выбор названия выставки, фронт-работы и их концептуального сочетания является частью художественного жеста автора. И не подлежит никакому цензурированною, основываясь на принципе неприкосновенности права художественного самовыражения автора.

3. Лишь отсталые общества с точки зрения гражданских свобод могут вообще ставить перед современным художником какие бы то ни было вопросы "морали" или "общественных норм". В демократическом обществе, где ценность права на художественное самовыражение неоспорима - художник имеет свободу от общества, общественной морали, идеологии и религии.

Иначе – только в обществах, что имеют так называемую "главенствующую" идеологию или религию, нормам и принципам которой подчинен социум (как-то СССР или исламские Джамахирии).

4. Презрение к любым (даже новомодным лево-либеральным и феминистическим) "социальным нормам" - является общеизвестным "врожденным признаком" актуального современного искусства.

5. Еще старик Кант кратко сформулировал свое фундаментальное "вещь не может быть какой-либо сама по себе, она может быть такой только в нашей оценке..." В науке искусствоведении об этом написаны тома.

Поэтому все, кто увидел "проявление сексизма" или "еще чего-либо новомодного, о чем в последнее время пишет пресса", на этой или другой картине - может обратиться с этой проблемой своего восприятия современного искусства к своему психоаналитику - художник Шерешевский точно тут ни при чем...)

Уверен, что вам хорошо известны все вышеизложенные пять принципов. Удивлен в нашем свободном обществе приходится их кому-то напоминать. Но у кого то же поднялась рука написать об афише художественной выставки что "в любой западной стране автора бы просто разорвали на куски за подобное сравнение женского тела со свежатиной...".

Поэтому есть смысл все-таки напомнить, что в "западных странах" дискуссия о праве художников изображать на холстах обнаженных женщин и мужчин в любых "контекстах", как изволили выразиться авторы письма-доноса, была окончательно завершена примерно в начале XIX века. И тех, кто вдруг в XXI вновь начинает сомневаться в подобно праве художников обычно принято провожать долгим, сочувственным взглядом...