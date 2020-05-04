В парке на юге Украины впервые заметили розовых фламинго. Редкие фото
На Тилигульском лимане, который находится на границе Одесской и Николаевской областей, впервые заметили розовых фламинго.
Редкие фото этих экзотических птиц опубликовали на странице Регионального ландшафтного парка Тилигульский в Facebook, отметив, что первым стаю заметил сотрудник рекреационного объекта Павел Панченко.
Сразу после этого на акваторию лимана выехали научные сотрудники, чтобы понаблюдать за фламинго и сфотографировать их. В итоге ученые насчитали пять птиц.
"Розовый фламинго – единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего СССР, в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастысор. В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны (Южная Франция), а также в Лас-Марисмасе в Южной Испании и в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния", – рассказали в Тилигульском ландшафтном парке.
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