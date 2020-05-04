В парке на юге Украины впервые заметили розовых фламинго. Редкие фото

Виктория Довгань Общество 23:57, 4.05.2020 Обновлено: 00:15, 5.05.2020

На Тилигульском лимане, который находится на границе Одесской и Николаевской областей, впервые заметили розовых фламинго.

Редкие фото этих экзотических птиц опубликовали на странице Регионального ландшафтного парка Тилигульский в Facebook, отметив, что первым стаю заметил сотрудник рекреационного объекта Павел Панченко.

Розовые фламинго на Тилигульском лимане
Игорь Гержик
Розовые фламинго на Тилигульском лимане
Игорь Гержик

Сразу после этого на акваторию лимана выехали научные сотрудники, чтобы понаблюдать за фламинго и сфотографировать их. В итоге ученые насчитали пять птиц.

"Розовый фламинго – единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего СССР, в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастысор. В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны (Южная Франция), а также в Лас-Марисмасе в Южной Испании и в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния", – рассказали в Тилигульском ландшафтном парке.

Розовые фламинго на Тилигульском лимане
Игорь Гержик
Розовые фламинго на Тилигульском лимане
Игорь Гержик
Розовые фламинго на Тилигульском лимане
Игорь Гержик

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в сети показали впечатляющее видео с редкими лошадьми Пржевальского, которые бежали от огня по сожженным полям Чернобыльской зоны отчуждения.

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