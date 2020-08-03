В Запорожском СИЗО один заключенный выкупил все места в VIP-камере

В Запорожском следственном изоляторе один из заключенных выкупил для себя все места в камере повышенного комфорта.

Об этом сообщили на сайте омбудсмена. Каждое из трех мест в комфортной камере стоит 3410 грн в месяц.

В то же время в ходе визита в пенитенциарное заведение Запорожья сотрудники офиса омбудсмена и общественники установили, что часть обычных камер находится в неудовлетворительном состоянии.

"Стены и потолок этих камер покрыты грибком и плесенью. Заключенные жалуются на ненадлежащие коммунально-бытовые и санитарно-гигиенические условия (отсутствие сливных бачков, изношенность матрасов, подушек и одеял, ограниченный доступ к питьевой воде, наличие в камерах тараканов и клопов). Причиной этого является хранение в камерах большого количества пищевых продуктов и несоблюдение санитарно-гигиенических требований самыми заключенными, несмотря на меры дезинсекции, которые принимает администрация учреждения", – сказано в отчете омбудсмена.

Во время общения с осужденными и лицами, взятыми под стражу, члены мониторинговой группы не получили жалоб на пытки, жестокое или унижающее достоинство обращение и наказания.

Часть обычных камер находится в неудовлетворительном состоянии (Офис омбудсмена)

Проверяющие отметили изношенность матрасов, подушек и одеял (Офис омбудсмена)

Стены и потолок некоторых камер покрыты грибком и плесенью (Офис омбудсмена)

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 8 мая, в следственных изоляторах Украины начали функционировать платные камеры с улучшенными условиями размещения.

Минюст Украины ввел новую услугу – покупку подарочных сертификатов на пользование платными камерами в украинских СИЗО.