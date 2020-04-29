В Запорожской области усилили карантин на майские праздники: что запрещено

В Запорожской области на майские праздники, 1-3 числа и 9-11, усилены карантинные меры в связи с заболеваемостью коронавирусом COVID-19.

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Такое решение 29 апреля приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС, сообщается на сайте Запорожской ОГА.

По словам главного санитарного врача области Романа Терехова, усиление карантина на Пасху показало свою эффективность, поэтому такие же меры необходимо принять на майские праздники.

Что решили власти:

Гражданам рекомендовано без необходимости не выходить на улицу.

Запрещена работа общественного транспорта, кроме с 5:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00 1-3 мая и 9-11 мая.

Усилен контроль по запрету посещений парков, скверов, зон отдыха, лесных или прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Ограничен доступ граждан (без необходимости) к прибрежной зоне Азовского моря и других водоемов.

Будут проводиться проверки субъектов хозяйствования, которые предоставляют санаторно-курортные услуги (базы отдыха, гостиницы, общежития, хостелы), на предмет соблюдения карантина.

Также местным властям поручено с 8:00 30 апреля до 8:00 4 мая и с 8:00 8 мая до 23:59 11 мая организовать работу дополнительных КПП на автодорогах, которые ведут к побережью Азовского моря: речь идет об автодороге Т-0820 Якимовка-Кириловка (въезд в село Лиманское со стороны Якимовки) и перекрестке улиц Курортная и Морская г. Приморск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области на утро 29 апреля было зафиксировано 228 случаев заболевания коронавирусом.

По данным онлайн-карты СНБО, скончались 5 человек, вылечился 51.