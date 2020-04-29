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29 апреля • обновлено в 23:58
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В Запорожской области усилили карантин на майские праздники: что запрещено

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В Запорожской области на майские праздники, 1-3 числа и 9-11, усилены карантинные меры в связи с заболеваемостью коронавирусом COVID-19.

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Такое решение 29 апреля приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС, сообщается на сайте Запорожской ОГА.

В Запорожской области усилили карантин на майские праздники: что запрещено

По словам главного санитарного врача области Романа Терехова, усиление карантина на Пасху показало свою эффективность, поэтому такие же меры необходимо принять на майские праздники.

Что решили власти:

  • Гражданам рекомендовано без необходимости не выходить на улицу.

  • Запрещена работа общественного транспорта, кроме с 5:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00 1-3 мая и 9-11 мая.

  • Усилен контроль по запрету посещений парков, скверов, зон отдыха, лесных или прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

  • Ограничен доступ граждан (без необходимости) к прибрежной зоне Азовского моря и других водоемов.

  • Будут проводиться проверки субъектов хозяйствования, которые предоставляют санаторно-курортные услуги (базы отдыха, гостиницы, общежития, хостелы), на предмет соблюдения карантина.

Также местным властям поручено с 8:00 30 апреля до 8:00 4 мая и с 8:00 8 мая до 23:59 11 мая организовать работу дополнительных КПП на автодорогах, которые ведут к побережью Азовского моря: речь идет об автодороге Т-0820 Якимовка-Кириловка (въезд в село Лиманское со стороны Якимовки) и перекрестке улиц Курортная и Морская г. Приморск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области на утро 29 апреля было зафиксировано 228 случаев заболевания коронавирусом.

По данным онлайн-карты СНБО, скончались 5 человек, вылечился 51.

В Запорожской области усилили карантин на майские праздники: что запрещено

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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