В Запорожской области наказали подозреваемых в воровстве у стариков

В Акимовке Запорожской области местные жители облили зеленкой и заставили бегать по улице двоих людей, которых заподозрили в воровстве.

Их заставили носить с собой плакат с надписью: "Мы воруем у стариков". Соответствующее видео было размещено в паблике "Это Запорожье" в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Людей за якобы воровство облили зеленкой и заставили бегать по улице

На кадрах видно, что люди, облитые зеленкой, бегут с плакатом, а за ними едет автомобиль и сигналит.

Что именно они якобы украли и у кого, не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье группа подростков надругалась над украинским флагом, одного из них позднее нашли и наказали. Девушку по имени Полина, которая снимала на видео, как двое парней срывают флаг, заставили облить себя зеленкой и извиняться.