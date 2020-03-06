Спасали 15 врачей: в Запорожской области мужчина проглотил нож и умер

В городе Каменка-Днепровская в Запорожской области умер мужчина, которого ранее госпитализировали из-за того, что он проглотил нож.

Как сообщило издание "Energodar NEWS", по его жизнь боролись 15 врачей. Как стало известно, мужчина обратился в больницу с жалобами на сильную боль в горле, нарушения функций глотания и кровохарканье в течение 9 дней, причину которых он не смог объяснить.

При обследовании на рентген снимке, в пищеводе наблюдался длинный тонкий предмет, похожий на нож.

en-news.com.ua

Из-за того, что транспортировка больного грозила причинением тяжелых внутренних повреждений и массивного кровотечения, было принято решение оперировать на месте. Спасением жизни человека занималась команда из 15 медицинских работников – выездная бригада в составе двух торакальных хирургов, эндоскописта и реаниматолога КНП "Городская больница экстренной и скорой медицинской помощи" Запорожского городского совета и специалисты КНП "Каменско-Днепровская центральная районная больница".

Нож изъяли из тела пациента, однако несмотря на все усилия медиков, пациент впоследствии скончался.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе годовалая девочка отравилась наркотиками, а ее мать сбежала.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!