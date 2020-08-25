В Запорожской области ко Дню Независимости внезапно расцвела сирень. Фото

В городе Пологи Запорожской области в конце августа расцвела фиолетовая сирень.
Кустарник обычно цветет весной, однако накануне Дня Независимости одна из местных жительниц опубликовала снимки "подарка природы", передает zp-inform.
Многие связывают такое явление с изменением климата. Ведь сирень родом из Персии, там куст цветет два раза – весной и летом. В украинских регионах такое бывает редко.
В Запорожской области а конце августа зацвела сирень zp-inform
В сети показали цветение сирени накануне Дня Независимости zp-inform
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