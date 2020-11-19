В Запорожье женщина с подозрением на COVID-19 выпрыгнула из окна больницы. Видео
Тело женщины 1964 года рождения с разбитой головой нашли под окнами больницы
Пациентка имела подозрение на COVID-19 и психическое заболевание
Ранее потерпевшая высказывала намерения покончить жизнь самоубийством
В Запорожье женщина совершила самоубийство в терапевтическом отделении городской больницы.
Как сообщает телеканал НТН со ссылкой на полицию и очевидцев, тело женщины 1964 года рождения с разбитой головой нашли под окнами учреждения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).
По предварительным данным, пациентка имела подозрение на COVID-19 и психическое заболевание. Она ждала прием к врачу на 4-м этаже, однако в кабинет так и не зашла.
В полиции отметили, что ранее потерпевшая высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.
Расследование чрезвычайного происшествия продолжается.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева мужчина с COVID-19 совершил суицид, выпрыгнув из окна больницы.
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